В ФРГ остановлено движение поездов В Германии из-за забастовки остановлено движение поездов дальнего следования

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

В Германии работники железной дороги начали забастовку. Она стартовала в 03:00 (04:00 мск) пятницы, 21 апреля. При этом в концерне Deutsche Bahn заранее объявили, что до 13:00 (14:00 мск) отменяются все поезда дальнего следования. Что касается пригородного сообщения, то оно будет работать с серьезными сбоями. Об этом сообщает ТАСС.

Транспортная ситуация в Германии осложняется еще и тем, что параллельно в стране проходит стачка в четырех аэропортах. В пятницу к бастующим работникам воздушных гаваней Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна присоединяются коллеги из Штутгарта. По имеющимся данным, за два дня было отменено порядка 700 рейсов.

Забастовки стали следствием ряда конфликтов по тарифам, не связанных друг с другом. Так, профсоюз Verdi требует для 2,5 млн служащих повышение заработной платы на 10,5%. В свою очередь профсоюз EVG добивается увеличения окладов работников автопарков и железнодорожных перевозчиков. Представители работников отрасли пытаются максимально надавить на работодателей в свете нового раунда переговоров.

При этом Deutsche Bahn и операторы аэропортов подвергают профсоюзы критике, считая, что их действия непропорциональны ситуации.

Предыдущая стачка, парализовавшая транспортное сообщение по всей стране, прошла в Германии 27 марта и стала крупнейшей с 1992 года. Были отменены рейсы в семи аэропортах страны, а в семи федеральных землях из 16 не ходил общественный транспорт.