В Финляндии ограничили работу ресторанов из-за распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5885a7a-0286-11eb-8dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС

Новые ограничения ввели власти Финляндии для точек общественного питания из-за того, что в стране участились случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил кабинет министров.

По регламенту заведения общественного питания могут открываться с 4 утра и закрываться не позднее 1 часа ночи. Продажа алкогольных напитков может начинаться в 9 утра и завершаться не позднее 12 ночи, — цитирует сообщение РИА Новости.

Новые ограничения начнут действовать в Финляндии с 8 октября и продлятся как минимум до 31 октября.

Рестораны и кафе также должны следить за тем, чтобы в них не собиралось много людей и чтобы клиенты соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, за каждым регионом остаётся право ограничивать работу заведений самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На 29 сентября уровень заболеваемости коронавирусом в Финляндии составляет 20,1 на 100 тысяч человек за последние 14 дней, согласно данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL). При этом большинство заразившихся — молодые люди до 30 лет.

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