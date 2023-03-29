В Финляндии одобрили расширение производства «Норникеля» Региональные власти в Финляндии одобрили расширение производства «Норильского никеля»

Фото: vk.com/nornickel_official

На юго-западе Финляндии разрешили расширение производственной площадки финского подразделения российского «Норникеля», сообщает Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды (Varsinais-Suomen ELY-keskus) региона. Отмечается, что это было сделано после оценки предполагаемого воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду проекта компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy по расширению производства никеля в Харьявалте — проект осуществим, — говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что самый богатый российский миллиардер — глава «Норникеля» Владимир Потанин, потерял $94,2 млн с начала года. Его состояние оценивается в $28,5 млрд.

Ранее Потанин предложил «не отталкивать» покинувших Россию после начала СВО. Кроме того, он раскритиковал идею конфискации имущества у эмигрантов и введения запрета для них на въезд в страну. . Вместо этого, по словам бизнесмена, следует развивать инвестиционный климат и замещать инвестиции из враждебных стран отечественными инвестициями и инвестициями из дружественных стран.