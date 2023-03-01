Названы самые разбогатевшие российские миллиардеры Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросло более чем на $10,4 млрд

Фото: Вагит Алекперов/РИА Новости

Вагит Алекперов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года по данным на 1 марта более чем на $10,4 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Больше всех заработал глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов — $2,43 млрд (при состоянии в $17,8 млрд).

У основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова состояние возросло на $1,54 млрд, до $20,2 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на $905 млн, теперь оно составляет $20,8 млрд.

При этом самый богатый российский миллиардер — глава «Норникеля» Владимир Потанин, потерял $94,2 млн, его состояние оценивается в $28,5 млрд.

3 марта 2022 года Еврокомиссия опубликовала список из 26 человек, которые были добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошел и Петр Авен. Также под санкциями гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.