Потанин заявил о наличии у России «прививки» от изъятия активов Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Потанин

Глава «Норникеля» Владимир Потанин выступил против национализации иностранных активов. По его мнению, конфискация активов разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит. При этом Россия, по мнению бизнесмена, обладает «прививкой 1917-го» от изъятий активов, передает РБК.

А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело, — заявил Потанин.

Он также призвал не применять конфискационные и иные жесткие меры против компаний, которые уходят из России. По его словам, исход иностранных компаний из страны привел к тому, что их активы могут достаться отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях. Национализация же иностранных компаний идет вразрез в целом с финансово-экономической политикой правительства, а российская экономика в целом скорее страдает от излишнего государственного участия в ней. Вместо этого, по словам бизнесмена, следует развивать инвестиционный климат и замещать инвестиции из враждебных стран отечественными инвестициями и инвестициями из дружественных стран.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.