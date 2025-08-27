День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:40

В Финляндии магазины начали прятать алкоголь от покупателей

В Финляндии магазины начали чаще запирать витрины с алкоголем на замок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финские розничные сети все чаще используют запирающиеся витрины и шкафы для защиты товаров от участившихся краж, пишет Yle. В некоторых магазинах весь алкогольный ассортимент оказался недоступным без помощи персонала.

Так, в столичной сети Alepa весь выбор алкогольных напитков теперь располагается за защитными системами, доступ к которым ограничивают навесные замки и автоматические перегородки. Мика Хейккинен, руководитель одной из розничных сетей, объясняет меры беспрецедентным ростом антисоциального поведения в стране. Он отмечает, что магазины фиксируют ежедневные попытки краж алкоголя, особенно интенсивные в июле и августе.

Статистика финской полиции подтверждает резкое увеличение числа магазинных краж. Управляющие торговыми объектами сообщают, что преступники выносят практически любые товары, без разбора.

Для борьбы с проблемой отдельные магазины Хельсинки уже отказались от касс самообслуживания, а в городе Састамала кассиры проводят проверку сумок покупателей. Кроме того, сотрудники магазинов оснащают ценные товары противокражными датчиками. В одном из столичных супермаркетов даже дорогостоящие мясные продукты теперь хранят под замком, чтобы предотвратить их хищение.

Ранее российские общественники предложили поощрять граждан за отказ от алкоголя и табака. Инициатива организации «Зов народа» предполагает налоговые льготы, бонусы от банков и скидки на страховки для жителей РФ, которые подтвердили здоровый образ жизни справкой врача.

Финляндия
магазины
алкоголь
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Экономист указал на важный показатель развития России
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.