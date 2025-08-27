В Финляндии магазины начали прятать алкоголь от покупателей В Финляндии магазины начали чаще запирать витрины с алкоголем на замок

Финские розничные сети все чаще используют запирающиеся витрины и шкафы для защиты товаров от участившихся краж, пишет Yle. В некоторых магазинах весь алкогольный ассортимент оказался недоступным без помощи персонала.

Так, в столичной сети Alepa весь выбор алкогольных напитков теперь располагается за защитными системами, доступ к которым ограничивают навесные замки и автоматические перегородки. Мика Хейккинен, руководитель одной из розничных сетей, объясняет меры беспрецедентным ростом антисоциального поведения в стране. Он отмечает, что магазины фиксируют ежедневные попытки краж алкоголя, особенно интенсивные в июле и августе.

Статистика финской полиции подтверждает резкое увеличение числа магазинных краж. Управляющие торговыми объектами сообщают, что преступники выносят практически любые товары, без разбора.

Для борьбы с проблемой отдельные магазины Хельсинки уже отказались от касс самообслуживания, а в городе Састамала кассиры проводят проверку сумок покупателей. Кроме того, сотрудники магазинов оснащают ценные товары противокражными датчиками. В одном из столичных супермаркетов даже дорогостоящие мясные продукты теперь хранят под замком, чтобы предотвратить их хищение.

