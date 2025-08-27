День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 07:16

Зеленый горошек без обмана: как выбрать банку, чтобы не пожалеть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выбор зеленого горошка в магазине — дело серьезное. Красивые яркие банки могут скрывать внутри некачественный продукт, и цена тут не всегда показатель. Даже самые бюджетные консервы бывают отличного качества, если знать, на что смотреть.

Вот основные признаки хорошего горошка:

1. Цвет и запах. Зерна должны быть ровного оттенка, ближе к оливковому, одинакового размера и с приятным овощным ароматом. Если же присутствует кислый или гнилой запах — продукт опасен, в банке могут развиваться микроорганизмы.

2. Консистенция. Зерна должны легко разжевываться, быть мягкими, но не расползаться в кашу. Наличие множества ошметков — признак плохого качества.

3. Рассол. Он должен быть прозрачным и жидким, без мутности и слизи. В норме жидкости не больше 30% от общей массы банки.

4. Дата производства. Самым вкусным и нежным считается горошек, законсервированный в июне или июле, когда зерна наиболее молодые и сладкие.

Если соблюдать эти простые правила, вы всегда будете уверены, что в тарелке окажется качественный и вкусный зеленый горошек.

Запах жареного лука сразу вызывает аппетит, но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, важно правильно заложить овощи на сковороду. Секрет в том, что начинать нужно именно с лука.

советы
горох
магазины
продукты
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.