Зеленый горошек без обмана: как выбрать банку, чтобы не пожалеть

Выбор зеленого горошка в магазине — дело серьезное. Красивые яркие банки могут скрывать внутри некачественный продукт, и цена тут не всегда показатель. Даже самые бюджетные консервы бывают отличного качества, если знать, на что смотреть.

Вот основные признаки хорошего горошка:

1. Цвет и запах. Зерна должны быть ровного оттенка, ближе к оливковому, одинакового размера и с приятным овощным ароматом. Если же присутствует кислый или гнилой запах — продукт опасен, в банке могут развиваться микроорганизмы.

2. Консистенция. Зерна должны легко разжевываться, быть мягкими, но не расползаться в кашу. Наличие множества ошметков — признак плохого качества.

3. Рассол. Он должен быть прозрачным и жидким, без мутности и слизи. В норме жидкости не больше 30% от общей массы банки.

4. Дата производства. Самым вкусным и нежным считается горошек, законсервированный в июне или июле, когда зерна наиболее молодые и сладкие.

Если соблюдать эти простые правила, вы всегда будете уверены, что в тарелке окажется качественный и вкусный зеленый горошек.

