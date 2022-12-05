В Евросоюзе подтвердили вероятность угрозы зимней рецессии Еврокомиссар по экономике Джентилони подтвердил возможность рецессии в экономике ЕС зимой

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность того, что в экономике Евросоюза этой зимой наступит рецессия. Впервые он заявил о такой возможности в конце ноября. Слова Джентилони приводит РИА Новости.

Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой и что мы можем вновь увидеть очень сдержанный рост после этого сокращения в следующем году, — сказал еврокомиссар в ходе пресс-конференции.

В своем осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссия заметно понизила оценку роста ВВП Евросоюза на будущий год. При этом там все еще ожидают подъем экономики региона на 0,3%.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на представителя швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сида Бамбавале сообщила, что энергетический кризис в Европе затянется на несколько лет. По словам эксперта, масштабы грядущих проблем можно считать незначительными, однако региону не следует «развивать ложное чувство безопасности».

В свою очередь заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Сергей Луконин отметил, что российский газ гарантированно найдёт себе место на рынке Китая в случае приемлемой цены. По его словам, росту поставок голубого топлива из России поспособствует восстановление китайского рынка недвижимости и перенос европейских производств в Азию из-за рецессии в Евросоюзе.