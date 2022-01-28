Заполненность газом хранилищ в Европе сократилась до менее 40%

Уровень заполненности газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы по состоянию на 27 января опустился ниже 40%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Это произошло так рано с начала года впервые за всё время наблюдений начиная с 2011-го. Из ПХГ Европы было отобрано около 660 млн кубометров топлива.

В европейских хранилищах осталось лишь 39,65% газа. Это на 15,7% меньше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

В настоящее время в европейских ПХГ содержится порядка 42,8 млрд кубометров топлива — на 15,9 млрд кубометров меньше, чем в 2021 году. Наименьшие объёмы хранилищ зарегистрированы в Австрии (23,26%), Нидерландах (27,49%) и в Болгарии (32,92%). В Германии они наполнены на 38%, во Франции — на 37,4%, в Италии — на 50,9%, в Великобритании — на 67,2%.

При этом рекордными темпами поступают потоки газа с СПГ-терминалов в европейскую газотранспортную систему (ГТС). 27 января объём поступлений сжиженного газа составил около 434 млн кубометров, что является рекордом для этой даты. Это в 2,4 раза выше среднего показателя для данного периода времени за последние пять лет. Мощности регазификации сжиженного газа сейчас загружены на 72%.

С начала января поток регазифицированного СПГ в европейскую систему составляет более 10 млрд кубометров. В ближайшее время будет побит рекорд января 2019 года. В конце месяца, вероятно, будет установлен абсолютный рекорд поступлений такого вида топлива в ГТС Европы ноября 2019-го.

Несмотря на то, что запасы СПГ в европейских резервуарах довольно высокие для середины января, их показатели уже снизились до средних значений за пять лет. Однако в Европу должны прибыть более двадцати танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Они уже направляются из США.

Ранее эксперт немецкого Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что в случае остановки поставок угля, газа и нефти из РФ Германия не сможет быстро и полностью найти замену российским энергоресурсам. По данным специалиста, на Россию приходится 34% импорта нефти, более 50% импорта газа и 45% импорта каменного угля.