В Европе рассказали, что весной ожидают российских туристов

Европейский союз может открыть свои границы для российских туристов этой весной, заявил исполнительный директор Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера. По его словам, ситуация во многом будет зависеть от решений по российский вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщают «Известия».

Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами, — рассказал Сантадера.

В настоящее время, по мнению представителя из Европы, всё упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию также осложняют ограничения в Европе из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».

Ранее сообщалось, что самыми дешёвыми направлениями для путешествия по России в январе стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа, сообщил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. В рамках исследования, учитывались запросы клиентов в период с 10 по 31 января.

Согласно полученной информации, самый дешёвый билет купит москвич, который полетит в Калугу — 1200 рублей. При этом билет в Псков обойдётся в 1600 рублей. Из Санкт-Петербурга выгоднее всего слетать в Москву — 2000 рублей, и в Элисту — 2100 рублей.