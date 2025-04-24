В Эстонии отказались запрещать православную церковь Президент Эстонии отклонил поправки к закону о запрете православной церкви

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Президент Эстонии Алар Карис отказался утверждать поправки к закону, которые могли привести к запрету деятельности Эстонской православной христианской церкви, передает ERR. Глава государства указал на противоречие документа Конституции страны и вернул его на доработку в парламент.

Изменения к закону в нынешней редакции противоречат статьям 40, 48 и 11 Конституции, несоразмерно ограничивая свободу объединений и вероисповедания, — заявил Карис.

Поправки, принятые парламентом 9 апреля, обязывают Эстонскую православную церковь выйти из-под юрисдикции Московского патриархата. В случае отказа власти смогут ликвидировать церковные приходы в судебном порядке. Срок на изменение устава — два месяца.

До этого Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название на «Эстонская христианская православная церковь». Суд удовлетворил жалобу церкви на запрет смены названия, несмотря на возражения регистрационного отдела. Новое название подчеркивает статус самоуправляемости церкви.

Еще раньше Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) отказалась от перехода в подчинение Константинопольскому патриархату. Церковь готова внести поправки в устав, чтобы исключить связи с РПЦ МП, так как прихожане и руководство ЭПЦ высказались против перехода.