В Эстонии не ожидают скорого открытия границ с Россией

Открытие границ между Эстонией и Россией не произойдёт в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.
Дипломат также подчеркнул, что закрытие границ не означает прекращения транзита товаров, также в Эстонию смогут приехать граждане, имеющие в ней постоянный вид на жительство,
Из-за пандемии коронавируса 13 марта правительство Эстонии ввело режим чрезвычайного положения, а с 17 марта был введён пограничный контроль и запрет на въезд иностранцев.
Как сообщал NEWS.ru, страны Балтии готовятся открыть внутренние границы для свободного передвижения граждан между странами.
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