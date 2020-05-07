В Эстонии не ожидают скорого открытия границ с Россией

https://static.news.ru/photo/3d7200f4-9034-11ea-a9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: politseijapiirivalveamet/facebook.com

Открытие границ между Эстонией и Россией не произойдёт в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

Дипломат также подчеркнул, что закрытие границ не означает прекращения транзита товаров, также в Эстонию смогут приехать граждане, имеющие в ней постоянный вид на жительство, передаёт ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса 13 марта правительство Эстонии ввело режим чрезвычайного положения, а с 17 марта был введён пограничный контроль и запрет на въезд иностранцев.

Как сообщал NEWS.ru, страны Балтии готовятся открыть внутренние границы для свободного передвижения граждан между странами.