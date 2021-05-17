Эстонская армия решила сэкономить на оркестре

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Минобороны Эстонии приняло решение к 1 сентября в полном составе сократить государственный военный оркестр республики. Делается это ради экономии средств, сообщает ERR.

Министр обороны страны Калле Лаанет заявил , что военное ведомство должно сократить операционные расходы. Это прописано в бюджетной стратегии правительства на 2022–2025 годы. Согласно этому документу, каждое министерство должно сократить свои расходы на 5%. Эстонские военные приняли решение уменьшить расходы за счёт упразднения службы капелланов и оркестра.

При этом военные расходы в стране увеличились в 2021 году до €645,4 млн, что составляет 2,29% от государственного бюджета страны. В статью военных расходов заложены траты в размере €10 млн на приём союзников, а также дополнительные инвестиции в размере €20 млн.

17 мая в Эстонии стартовали военные учения «Весенний шторм», которые будут проходить до 5 июня. В них примут участие семь тысяч военнослужащих из стран НАТО. В ходе манёвров будет продемонстрирована боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и их взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.