В Эстонии два пенсионера скончались после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b010f66-5a2c-11eb-b39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Два пенсионера скончались в Эстонии в ходе вакцинации от коронавируса жителей домов престарелых. Прививка была сделана вакциной Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

По данным эстонского департамента лекарственных средств, скончавшимся было 85 лет и 91 год. При этом медики не связывают их кончину с получением прививки, так как побочных эффектов после введения вакцины у пенсионеров не было.

У многих других постояльцев эстонских домов престарелых после получения препарата были выявлены побочные эффекты. Среди них — жар, рвота, общее ухудшение состояния. Всего с 27 декабря по 17 января в Эстонии привились 18 275 человек. Все они получили вакцину от Pfizer, 66 человек получили по две дозы препарата.

За этот период власти страны получили 87 сообщений о жалобах после прививки. Среди прочего вакцинированные сообщали об онемении лица, губ или языка. У некоторых наблюдалось повышение температуры, потоотделение и колебание артериального давления уже через 10–40 минут после вакцинации. Кроме того, пациенты сообщали о головокружении, нарушении равновесия и треморе, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что несмотря на сообщения о том, что разрабатываемые на Западе мРНК-вакцины от коронавируса могут давать осложнения и побочные эффекты, прививку всё равно сделать важно.