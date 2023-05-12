В ЕС заявили о вложении десятков миллионов евро в транспорт Украины В ЕС заявили о финансировании модернизации Харьковского метро на €45 млн

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Европейский союз намерен профинансировать модернизацию метрополитена в украинском Харькове, а также необходимую сопутствующую транспортную инфраструктуру, сообщает Lenta.ru со ссылкой на соответствующую тендерную документацию ЕС. Уточняется, что за эти услуги подрядчику будет выплачено вознаграждение в размере €45 млн.

Как пишет издание, согласно тендеру, расчетная совокупная стоимость контракта составляет €45 млн до вычета НДС и таможенных пошлин. Деньги будут выделены Европейским инвестиционным банком — государственной структурой Евросоюза, в функции которой входит оказание финансовой помощи экономически отсталым регионам Европы.

Согласно документам, в рамках контракта планируется закупить пятивагонные составы для Харьковского метрополитена и основные запчасти к ним, а также модернизировать всю необходимую транспортную инфраструктуру. Кроме того, запланированы расходы по таким статьям, как закупка оборудования и инструментов для техобслуживания и ремонта поездов, ведение документооборота на бумажных и электронных носителях, ввод в эксплуатацию составов метрополитена и вспомогательного оборудования, а также обучение персонала.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили украинский самолет Су-27 вблизи города Изюма Харьковской области.