Никто, кроме Украины, не может решить вопрос о том, когда она будет готова к переговорам с Россией и на каких условиях вести диалог, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции France Inter. Он подчеркнул, что Украина сама является хозяйкой своей судьбы.
Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать. <...> Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры, — сказал политик.
Он добавил, что Евросоюз решительно поддерживает Киев в военном, политическом и финансовом плане.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что диалог между Киевом и Москвой возможен только при одном условии: Россия должна вернуть Украине ее территории в международно признанных границах от 1991 года. Он добавил, что Москва поставила точку, проведя референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, но Киев «готов возобновить» переговоры при выполнении вышеуказанного условия.