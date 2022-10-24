В ЕС заявили, что никто не может решать за Киев вопрос о переговорах Глава Евросовета Мишель: только сама Украина может решить, когда начинать переговоры с Россией

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Шарль Мишель

Никто, кроме Украины, не может решить вопрос о том, когда она будет готова к переговорам с Россией и на каких условиях вести диалог, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции France Inter. Он подчеркнул, что Украина сама является хозяйкой своей судьбы.

Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать. <...> Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры, — сказал политик.

Он добавил, что Евросоюз решительно поддерживает Киев в военном, политическом и финансовом плане.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что диалог между Киевом и Москвой возможен только при одном условии: Россия должна вернуть Украине ее территории в международно признанных границах от 1991 года. Он добавил, что Москва поставила точку, проведя референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, но Киев «готов возобновить» переговоры при выполнении вышеуказанного условия.