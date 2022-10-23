Зеленский назвал единственное условие, при котором возможны переговоры с РФ Зеленский потребовал «вернуть» территории для ведения переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственное, по его мнению, условие, при котором возможны переговоры с Россией. Для этого Москва должна «вернуть» освобожденные территории в рамках границ 1991 года, сообщил украинский президент в своем вечернем обращении.

Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить, — заявил глава государства.

Он добавил, что Москва поставила точку, проведя референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, но Киев «готов возобновить» переговоры при выполнении вышеуказанного условия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по диалогу с Киевом не поменялась, но Украина кодифицировала запрет на переговорный процесс с Россией на законодательном уровне. Президент России Владимир Путин был готов сесть за стол переговоров, когда был фактически согласован текст документа между российской и украинской переговорными делегациями.