Группа депутатов Европарламента призвала к мирным переговорам с Россией

Фото: europarl.europa.eu

Группа депутатов Европарламента направила обращение к Евросоюзу с просьбой начать мирные переговоры с Россией и решить вопрос о прекращении финансовой поддержки Украины, так как мирные отношения с Россией являются важным стратегическим интересом ЕС. С обращением выступили депутаты из Нидерландов, Германии, Словакии и Хорватии, сообщает Lenta.ru.

Готова ли Еврокомиссия вступить в мирные переговоры с Россией и призвать Украину к конструктивному участию в этих переговорах? Готова ли Еврокомиссия немедленно прекратить всю военную и финансовую поддержку Украины, чтобы можно было начать эти мирные переговоры? Поддерживает ли Еврокомиссия точку зрения Rand Corporation о том, что мир необходим и выгоден для стратегических интересов США и тем более ЕС? — уточняют депутаты.

Парламентарии в своем обращении ссылаются на исследование цента RAND Сorporation. В докладе «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта» авторы уточняют, что необходимо организовать мирные переговоры с участием Украины и России и отказаться от антироссийских санкций. Такой риторики придерживается и экс-президент США Дональд Трамп, обозначили депутаты Европарламента.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее выступил против перемирия с Россией. Он назвал любые уступки капитуляцией и заявил, что временное перемирие приведет к новому этапу боевых действий.