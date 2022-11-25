В ЕС пожалели о принятии Россией законов против ЛГБТ ЕС выразил сожаление в связи с принятием Госдумой законов о запрете пропаганды ЛГБТ

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Евросоюз выразил сожаление в связи с принятием Госдумой РФ законов о запрете пропаганды ЛГБТ и о введении дополнительных ограничений для иноагентов. Также в ЕС заявили об обеспокоенности предложенными поправками к закону о гражданстве. Комментарий европейской внешнеполитической службы приводит РИА Новости.

Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека, — говорится в комментарии.

В ЕС отметили, что новые законы «разжигают гомофобию и усиливают подавление критического и альтернативного дискурса».

В четверг, 24 ноября, Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, СМИ, книгах, кино и аудиовизуальных сервисах, а также о включении подобной информации в перечень запрещенной для детей.

Также был принят технический закон, обеспечивающий вступление в силу запрета для иноагентов на службу в органах МВД, проведение митингов и ряд других ограничений, включая возможность заниматься просвещением в школах.

Кроме того, в Госдуму внесли поправки, лишающие приобретенного гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от воинской службы путем симуляции и дезертирства.

Ранее драматург и публицист Елена Чудинова отметила, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола должен применяться таким образом, чтобы не навредить художественной литературе. По ее словам, многие авторы прячут под художественностью «идеологическую бездарность», однако распространение запретительных мер способно отрицательно сказаться на искусстве в целом. При этом литератор считает, что ЛГБТ-парады, откровенную символику и митинги следует запретить.

В свою очередь Депутат Госдумы Виталий Милонов внес законопроект, который запрещает смену пола. Отмечается, что парламентарий предлагает сделать операцию возможной только по медицинским показаниям или решению суда.