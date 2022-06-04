В ЕС назвали последствия эмбарго на российскую нефть Spiegel: ЕС ожидает ценовой шок из-за эмбарго на российскую нефть

Фото: Russian Look/Global Look Press

Глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после их решения начать поэтапный отказ от закупок нефти у России. С высокой долей вероятности высокие цены на нефть станут ещё выше, отметил он в интервью журналу Spiegel.

Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг, — считает Вольф.

Он добавил, что уменьшение доходов России от продажи нефти, что являлось целью эмбарго, можно ожидать только в долгосрочной перспективе.

По словам главы аналитического центра Energy Comment Штеффена Букольда, Россия, вероятнее всего, найдёт новых покупателей на свой ресурс. Преимущественно они будут из Азии.

Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперёд», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — «тихий ужас», — подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно, что западная коалиция, противостоящая России, становится всё более ненадёжной по мере столкновения её участников с потерями из-за санкций. При этом развязанная Западом «экономическая война» терпит неудачу и значительные трудности у некоторых членов коалиции могут возникнуть уже зимой. Таковы будут последствия шестого пакета санкций ЕС с эмбарго на российскую нефть.