В Энергодаре сообщили о повреждении системы охлаждения ЗАЭС из-за обстрела

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС, где находились сотрудники объекта, получили повреждения из-за обстрела 20 сентября со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила военно-городская администрация Энергодара. ВГА обвинила Киев в ведении политики ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.

Отмечается, что пострадавших среди сотрудников станции и лиц, охраняющих периметр ЗАЭС, нет, а обстрел атомной станции велся с использованием осколочно-фугасных снарядов.

В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили: специальный корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции, — сообщает ВГА региона в Telegram-канале.

Накануне глава администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что береговая линия рядом с Запорожской АЭС подвергается обстрелам украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что снаряды также прилетают на территорию вблизи теплоэлектростанции, которая находится на расстоянии не более 1 км от ЗАЭС.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, что врачам из Одессы в середине сентября выдали таблетки от радиации — йодид калия — на фоне частых обстрелов ЗАЭС. По словам представителя силовых структур РФ, препарат раздали не только медикам в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках с целью его применения в случае радиационного заражения местности.