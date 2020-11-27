В двух странах Европы зафиксированы вспышки птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/2a009ea0-30e2-11eb-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Случаи птичьего гриппа были обнаружены в Бельгии и Норвегии. Сначала инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд. Об этом сообщил глава отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд.

Он призвал всех сообщать о случаях находки мёртвых птиц. Теперь их трупы будут проверять на наличие инфекций, сообщает портал NRK.

Для людей риск заражения очень низкий, — заверил Тронеруд.

При этом в некоторых частях Норвегии для домашней птицы введут даже «комендантский час». В этот момент особей будут держать в помещениях для недопущения распространения инфекции.

Просим, ​​чтобы никто не прикасался к больным и мёртвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла, — предупредил Тронеруд.

После этого о вспышке птичьего гриппа заявили в Бельгии. Она произошла в приграничном с Францией городе Менене. Там уже погибли около 600 птиц, а ещё 151 тысячу уничтожили в рамках борьбы с распространением болезни.

26 ноября о вспышке птичьего гриппа заявили в Японии. Она была зафиксирована в префектуре Хёго. Власти начали массовое уничтожение кур и подозревают, что вирус имеет высокую патогенность. Вспышка произошла в городе Авадзи, где будут уничтожены порядка 146 тысяч кур. В радиусе 10 км от фермы действует карантин, запрещающий перемещение кур и куриных яиц.

Днём ранее птичий грипп был обнаружен в префектуре Фукуока, там уничтожат 90 тысяч кур. В начале ноября вспышка вируса произошла в префектуре Кага на острове Сикоку. Там было обнаружено сразу восемь очагов, а число уничтоженных кур достигло 1 млн, сообщал NEWS.ru.