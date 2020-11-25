Япония начала массово уничтожать кур после вспышки птичьего гриппа

В префектуре Хёго в Японии зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур и подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.
Как
В Хёго вспышка произошла в городе Авадзи, где будут уничтожены порядка 146 тысяч кур. В радиусе 10 км от фермы действует карантин, запрещающий перемещение кур и куриных яиц.
Днём ранее птичий грипп был обнаружен в префектуре Фукуока, там уничтожат 90 тысяч кур. В начале ноября вспышка вируса произошла в префектуре Кага на острове Сикоку. Там было обнаружено сразу восемь очагов, а число уничтоженных кур достигло 1 млн.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в ноябре власти Южной Кореи подтвердили четвёртый случай обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в этом году. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.