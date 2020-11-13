Новый случай опасного штамма птичьего гриппа подтверждён в Южной Корее

Власти Южной Кореи подтвердили четвёртый случай обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в этом году. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.
Власти изучают ещё шесть случаев, которые также могут свидетельствовать об инфицировании. Результаты тестов будут известны через несколько дней,
В ноябре 2016 года в Южной Корее вирус высокопатогенного штамма привёл к массовой эпизоотии. Тогда было уничтожено 38 млн голов домашней птицы. Это спровоцировало дефицит продуктов и повышение цен.
Как писал NEWS.ru, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в сентябре в соседней с РФ области Казахстана. В очаге заболевания проводился комплекс обязательных мероприятий, в том числе уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий.