Новый случай опасного штамма птичьего гриппа подтверждён в Южной Корее

https://static.news.ru/photo/8ca8eff0-2668-11eb-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Junxi/Xinhua/Global Look Press

Власти Южной Кореи подтвердили четвёртый случай обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в этом году. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.

Власти изучают ещё шесть случаев, которые также могут свидетельствовать об инфицировании. Результаты тестов будут известны через несколько дней, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны.

В ноябре 2016 года в Южной Корее вирус высокопатогенного штамма привёл к массовой эпизоотии. Тогда было уничтожено 38 млн голов домашней птицы. Это спровоцировало дефицит продуктов и повышение цен.

Как писал NEWS.ru, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в сентябре в соседней с РФ области Казахстана. В очаге заболевания проводился комплекс обязательных мероприятий, в том числе уничтожение трупов птиц, дезинфекция помещений и придворовых территорий.