В ДНР заявили об угрозе срыва перемирия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/bbf4b200-3665-11eb-97d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД непризнанной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что перемирие в Донбассе находится под угрозой срыва. По её словам, украинские военные активизировали обстрелы территории.

На линии соприкосновения по возрастающей обостряется ситуация, — сказала она.

Представитель ведомства отметила, что украинские войска ведут обстрел с использованием оружия, запрещённого минскими соглашениями. Подтвердить это можно как нарушением прекращения огня, так и калибром орудий, передаёт РИА Новости.

Рассчитываем, что СММ (специальная мониторинговая миссия. — NEWS.ru) ОБСЕ на Украине и её руководитель займут максимально активную позицию в целях скорейшего прекращения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ведущих к гибели людей. В связи с указанными фактами действующее перемирие находится под угрозой срыва, — добавила она.

По её информации, за последние два месяца армия Украины выпустила по территории больше 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса до конца 2020 года всё ещё возможен. Об этом заявил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.