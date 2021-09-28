В ДНР снова обвинили Киев в саботаже мирного урегулирования

Украина решила саботировать заседание политической подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Проект дорожной карты урегулирования, который представители ДНР отправили в ОБСЕ, украинская сторона не получила, а обсуждение основных положений этого документа было похоже на «театр абсурда». Об этом рассказала представитель республики в политической подгруппе Наталья Михайлова, слова которой опубликованы на официальном сайте ДНР.

Работа в политической подгруппе прошла в неконструктивном ключе. С целью выведения переговорного процесса по политическим вопросам из тупика мы усовершенствовали и направили проект дорожной карты в адрес ОБСЕ для распространения среди всех участников переговоров. По неизвестной нам причине украинская сторона не получила наш документ, а его устное обсуждение свела к театру абсурда, — сообщила она.

По её словам, сложилось такое впечатление, что украинская сторона готовила саботаж заседания изначально, не представив никаких аргументированных ответов по предложениям урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее украинский журналист Остап Дроздов предложил лишить права голоса жителей ДНР. По его словам, жители Донецкой народной республики в случае возвращения в состав Украины должны быть жёстко ограничены в правах. В частности, их нужно лишить права голоса на десять лет. Это будет временная мера для того, чтобы население «втянулось» в действительность страны.