В ДНР обвинили Киев в эскалации конфликта в Донбассе

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Традиционный Марш независимости в Варшаве отменён из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

Мероприятие должно было пройти 11 ноября, однако в связи с негативным мнением Санэпиднадзора по ситуации с COVID-19 мэр принял решение запретить его. Заключение санитарной инспекции <...> указывает на тяжёлую эпидемиологическую...