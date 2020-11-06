В ДНР обвинили Киев в эскалации конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/efc4d8d0-2035-11eb-8e0b-fa163e074e61_660.jpgФото: Alexander Rekun/Global Look Press
В Донбассе наблюдается значительная эскалация на линии соприкосновения. ВС Украины на протяжении последних двух дней ведут массовый обстрел территории Донецкой народной республики. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Противник, пренебрегая всеми достигнутыми договоренностями, ведёт огонь с применением различного рода вооружения, в том числе запрещённого Минскими соглашениями, на всех направлениях, — цитирует министра Донецкое агентство новостей.
По словам главы ведомства, 6 ноября в результате обстрелов погибли двое военнослужащих Народной милиции республики.