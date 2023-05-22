В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечером 21 мая в в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает агентство ТСН. Других подробностей произошедшего не приводится.

Также указано, что ранее в области была объявлена воздушная тревога.

В настоящее время предупреждение действует только в Днепропетровской области. В других регионах воздушная тревога отменена.

В свою очередь региональное издание «Суспильне Одесса» сообщило, что вечером 21 мая в городе прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги. Спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в личном Telegram-канале написал, что в городе работает ПВО.

В 22:50 воздушная тревога была снята.

В ночь на 20 мая Киев попал под обстрелы беспилотников. По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения.