В Днепропетровской области прогремел мощный взрыв

Фото: МО Украины

Мощный взрыв прогремел на территории Днепропетровской области после того, как там объявили воздушную тревогу, сообщило издание «Зеркало недели». Причины произошедшего не уточняются. Информации о разрушениях также не поступало.

Как уточнили в издании, о взрыве стало известно из местных информационных ресурсов. Кроме того, в публикации говорится о ракете, которая летела в направлении населенного пункта Синельниково к востоку от Днепра. Власти региона эти сведения не комментировали.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября по меньшей мере шесть взрывов прозвучали в Киеве. Они прогремели в северной части украинской столицы в течение 40 минут, пока в городе работали средства противовоздушной обороны. Согласно данным правительственного портала системы оповещения населения, в тот момент в Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу.

До этого украинские власти подтвердили прилет ракеты в одно из административных зданий в Кривом Роге. Отмечалось, что в строении находилось отделение местной полиции. По данным МВД Украины, погиб полицейский, из-под завалов достали троих человек, еще шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести.