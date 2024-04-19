В Днепропетровске прогремели взрывы

Фото: ГСЧС Украины

Взрывы раздались в городе Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины.

Местные власти не комментировали информацию. Подробности СМИ не привело. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области.

Затем предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. При этом накануне вечером, 18 апреля, в Харьковской области взорвался газопровод и начался мощный пожар, пламя которого поднялось на высоту 70 метров.

Также взрывы раздались в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. Официальные власти не комментировали ситуацию. Подробностей не приводилось.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил об отключении света в большинстве районов Одессы. По его словам, это произошло после удара беспилотников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.