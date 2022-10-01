В Дании сообщили о стабилизации давления в «Северном потоке — 2» Датское энергетическое агентство: давление в «Северном потоке — 2» стабилизировалось

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось, сообщило в Twitter энергетическое агентство Дании со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG. В ведомстве отметили, что нитка опустела.

Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе «Северный поток — 2» достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что продувка газа по этому трубопроводу завершена​, — говорится в сообщении.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводило учения с использованием глубоководного оборудования в зоне инцидентов на «Северных потоках». По мнению дипломата, диверсия на газопроводах позволит США нарастить поставки СПГ в Европу.