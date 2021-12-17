В Дании решили нанять специалистов по борьбе с коррупцией на Украине

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В МИД Дании решили помочь Украине в деле борьбы с коррупцией, наняв специалистов в сфере информационных технологий. Внешнеполитическое ведомство опубликовало тендер на данный вид услуг. В частности, перед подрядчиками стоит задача по усовершенствованию хранилища данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил RT.

Датский МИД реализует «Инициативу ЕС по борьбе с коррупцией на Украине (EUACI)».

Поддержка усилий по препятствованию коррупции на Украине является одной из первоочередных задач для ЕС и Дании, способствуя укреплению демократии, а также будущему экономическому росту и торговле, — говорится в описании тендера.

В рамках реализации тендера ведомство планирует нанять специалистов для дальнейшего развития хранилища данных для НАБУ. С помощью данного инструмента будут автоматизированы процессы получения, систематизации и анализа информации, получаемой от госорганов Украины.

На реализацию проекта планируется выделить сумму в размере 1,9 млн датских крон (€257 тысяч).