В Чернобыльской зоне загорелся лес

https://static.news.ru/photo/5eb51e8c-b464-11ea-bb26-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Около трёх гектаров леса горит в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Сотрудники МЧС работают над ликвидацией пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По её данным, возгорание произошло 21 июня — загорелась лесная подстилка на территории Лубянского лесничества вблизи села Ильинцы. К вечеру пожар был локализован на площади 3 га.

По состоянию на 07:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины, — говорится в сообщении.

Тушением пожара занимаются 11 человек. Также привлечены три единицы специальной техники, передаёт РИА Новости.

13 мая NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации всех пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 4 апреля в регионе произошло возгорание, которое переросло в масштабные лесные пожары, дошедшие до границы с Белоруссией. Тогда к их тушению был привлечён пожарный поезд. В ходе расследования выяснилось, что причиной ЧП стал поджог.