Депутат бундестага, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине и назвала безумными тех, кто выступает за эти поставки. Об этом она написала в Twitter.
Политик уверена, что федеральное правительство должно прекратить эскалацию и поддержать мирные переговоры.
Те, кто сейчас всё еще цепляется за поставки оружия и думает, что таким образом они могут изгнать Россию из Крыма, безумны и ставят под угрозу наше выживание, — написала депутат.
Сара Вагенкнехт известна своей пророссийской оппозицией, из-за чего регулярно получает критику в свой адрес. Так, она заявляла, что в росте цен на топливо и продовольствие стоит винить не украинский кризис, а санкции Евросоюза, и призывала к переговорам с Россией. Из-за этого депутата даже заподозрили в связях с «российскими агентами».
Ранее Вагенкнехт отметила неэффективность санкций против Москвы. Она обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергии» и раскритиковала его за то, что поддержка Украины дорого обходится самим немцам.