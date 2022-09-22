В бундестаге потребовали прекратить поставки оружия Киеву Депутат бундестага Вагенкнехт назвала безумными выступающих за поставки оружия Украине

Фото: Wolfram Kastl/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага, член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине и назвала безумными тех, кто выступает за эти поставки. Об этом она написала в Twitter.

Политик уверена, что федеральное правительство должно прекратить эскалацию и поддержать мирные переговоры.

Те, кто сейчас всё еще цепляется за поставки оружия и думает, что таким образом они могут изгнать Россию из Крыма, безумны и ставят под угрозу наше выживание, — написала депутат.

Сара Вагенкнехт известна своей пророссийской оппозицией, из-за чего регулярно получает критику в свой адрес. Так, она заявляла, что в росте цен на топливо и продовольствие стоит винить не украинский кризис, а санкции Евросоюза, и призывала к переговорам с Россией. Из-за этого депутата даже заподозрили в связях с «российскими агентами».

Ранее Вагенкнехт отметила неэффективность санкций против Москвы. Она обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергии» и раскритиковала его за то, что поддержка Украины дорого обходится самим немцам.