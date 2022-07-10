В Брюсселе построят бункер, защищенный от российских шпионов В Брюсселе построят бункер за 8 млн евро для секретных переговоров ЕС

Фото: shutterstock

В Евросоюзе подписали меморандум о начале строительства бункера за 8 млн евро в Брюсселе для секретных переговоров ЕС. Данный бункер будет защищен от российских шпионов, а также от разведчиков из других стран, пишет EUobserver. По данным интернет-портала в подземном сооружении смогут разместиться около 100 человек.

В бункере будет безопасная комната, которая может использоваться для встреч послов и высокопоставленных чиновников ЕС. Комната будет отключена от сети, но будет оснащена внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, — сообщили в издании.

Уточняется, что зал заседаний, и кабины переводчиков оградят специальным изоляционным каркасом, сертифицированным НАТО, чтобы «уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений». Данные излучения могут перехватываться разведчиками и хакерами дистанционно. Также у всех сотрудников персонала нового бункера, включая уборщиков, должен быть специальный пропуск, а также веская причина для нахождения внутри здания.

Лидеры и сотрудники ЕС (перед посещением. — NEWS.ru) должны будут оставить свои телефоны, ноутбуки, смарт-часы, электронные брелоки и даже слуховые аппараты в звуконепроницаемых шкафчиках за пределами камеры, — сказано в сообщении.

В издании отмечается, что объект планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проходят саммиты.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. Поводом для выдачи дипломатической ноты россиянам стали подозрения в «шпионской» деятельности. Высылке также подверглись технические сотрудники посольства.