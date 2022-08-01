В Британии заявили о «ссорах» Шольца и Макрона с ЕС из-за Путина Strategic culture: Шольц и Макрон скоро начнут ссориться с ЕС ради диалога с Путиным

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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, заявил обозреватель Мартин Джей. В статье, опубликованной Strategic culture, он обратил внимание на плохо справляющуюся со взаимодействием с Россией главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, с которой у политиков и могут возникнуть разногласия.

Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным, — считает автор публикации.

Джей указал на Германию, которая, по его мнению, уже подаёт сигналы о желании изменить отношение к Москве.

В Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы, — подчеркнул автор.

Ранее стало известно, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила: европейской цивилизации грозит скорый закат из-за политического невежества и высокомерия. Политик отметила, что Европа постепенно теряет свою роль на мировой арене и становится менее значительной. По словам Кнайсль, для неё это послужило стимулом к написанию книги под рабочим названием «Реквием по Европе», так как этой «части света больше не существует».