В Британии усыпили застрявшего в шлюзе Темзы детёныша кита

https://static.news.ru/photo/6bda79c2-6653-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне усыпили детёныша кита, который случайно заплыл в Темзу и застрял в шлюзе Ричмонд на юго-западе страны. Об этом сообщает благотворительная организация «Британские дайверы по спасению морской флоры».

Теперь мы можем подтвердить, что малый полосатик у шлюза Теддингтон был гуманно усыплён после того, как животное остановилось на близлежащей набережной, — говорится в сообщении организации.

Детёныш кита длиной 4 метра был обнаружен вечером в воскресенье, 9 мая. Он застрял в шлюзе. Операция по его спасению продолжалась всю ночь. Однако кит сильно ослабел и было принято решение гуманно его усыпить.

На 11 мая запланировано патологоанатомическое исследование, которое поможет понять, почему молодой кит оказался в плохом состоянии и потерялся в реке.

Ранее стало известно, что в Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.