В Британии сообщили о столкновении своего корабля с подлодкой РФ

Трос эхолота фрегата Northumberland ВМС Великобритании задела подводная лодка ВМФ России. Об этом сообщил таблид Sun со ссылкой на осведомлённый источник. По данным издания, инцидент произошёл в Атлантике в 2020 году.

По информации источника, корабль Королевского флота следил за российской субмариной, которая в результате «вступила в контакт с его гидролокатором». В минобороны Великобритании при этом отметили, что их флот регулярно отслеживает иностранные корабли.

Как отмечает Sun, вероятно, это первый инцидент подобного рода между российскими и британскими кораблями за последние тридать лет. По данным таблоида, всё произошло примерно в 200 милях на север от шотландского побережья.

В Минобороны России данное сообщение пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота ВМФ России совершала манёвры в Средиземном море. Резкое появление, а затем исчезновение лодки с радаров на несколько дней вызвало панику у командования Военно-морских сил США и НАТО.