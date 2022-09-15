В Британии сообщили о низко пролетевшем метеоре

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В Великобритании более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступили в организацию UK Meteor Network, пишет РИА Новости. Очевидцы рассказали, что объект пролетел настолько низко над землей, что его можно было услышать. Отмечается, что небесное тело двигалось с юго-запада над островом Ирландия в сторону Шотландии.

Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии​​​. Только что перевалило за 200, — сообщили в UK Meteor Network.

Жители Соединенного Королевства также рассказали о громком хлопке, когда метеор вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер.

Наземные специалисты, ассистирующие российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время работы в открытом космосе, ранее заметили возле солнечной батареи Служебного модуля МКС неопознанный объект. Космонавтам его разглядеть так и не удалось.

Космонавт не понял, о каком объекте идет речь. На это специалист ЦУП уточнил, что имел в виду «свободно летающий предмет». Однако космонавт так и не сумел его обнаружить. После этого на Земле предложили не отвлекаться и продолжить работу по плану.