Рядом с МКС заметили загадочный объект В ЦУП заметили загадочный объект во время работы российских космонавтов в космосе

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Наземные специалисты, ассистирующие российским космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время работы в открытом космосе, заметили возле солнечно батареи Служебнго модуля МКС неопознанный объект. Оксмонавтам его разглядеть так и не удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое, — сказал Артемьеву наземный специалист.

Космонавт не понял, о каком объекте идет речь. На это специалиста ЦУП уточнил, что имел в виду «свободно летающий предмет» Однако космонавт так и не сумел его обнаружить. после этого на Земле предложили не отвлекаться и продолжить работу по плану.

Ранее сообщалось, что один из космонавтов во время проведения ремонтных работ малого исследовательского модуля «Поиск» в открытом космосе осудил работника, который занимается изготовлением деталей для МКС. Вероятно, из-за неправильно сделанного болта экипаж столкнулся с некоторыми трудностями.