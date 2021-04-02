В Британии семь привитых AstraZeneca умерли после образования тромбов

https://static.news.ru/photo/aa0aa660-9468-11eb-bba6-96000091f725_660.jpg Фото: LiveMedia/Federica Lamagra/Global Look Press

Семь жителей Великобритании скончались после прививки от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. У них образовались тромбы.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединённого Королевства.

Мы продолжаем внимательное изучение информации. Она добавила, что риск возникновения подобных осложнений после прививки крайне низкий, — отметила глава агентства Джун Рэйн.

По данным регулятора, за период до 24 марта в стране было зафиксировано 22 случая тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки и восемь случаев тромбоза на фоне тромбоцитопении. Утверждается, что нет никаких данных о связи образования тромбов и применения препарата AstraZeneca. За всё время вакцинации в стране жители получили 18,1 млн доз препарата. Джун Рейн отметила, что польза от использования AstraZeneca перевешивает любые риски.

Власти Нидерландов решили прекратить вакцинирование препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет. Это произошло из-за большого количества случаев с побочными эффектами. Ранее после прививки скончалась женщина. Исследовательский центр Lareb установил, что её смерть наступила из-за образования тромбов в лёгочной артерии.

В настоящий момент AstraZeneca используют в 46 странах мира. Сейчас 24 страны приостановили вакцинацию из-за побочных эффектов.

Как писал NEWS.ru, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране нет необходимости в использовании препарата AstraZeneca, вне зависимости от того, одобрит её регулятор или нет.