В Британии рассказали, о чем знают солдаты ВСУ под Работино The Times: солдаты ВСУ знают, что обречены на гибель под Работино

Фото: МО Украины

Военные ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино в Запорожской области, заявил украинский солдат с позывным Бойец в беседе с английским изданием The Times. Он отметил, у ВСУ уже много потерь.

90% ребят здесь тоже умрут, — цитирует издание Бойеца.

Авторы публикации также указали на то, что бронетанковые части Украины истощены. Для украинских военных оказались провальными надежды, связанные с западными танками Leopard и боевыми машинами пехоты Bradley, которые не помогли им добиться положительного результата в контрнаступлении.

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин ранее заявил, что немецкие танки Leopard, используемые ВСУ, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах. По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, немецкая бронетехника также прекрасно горит. Он добавил, что российские саперы имеют предостаточно мин, которых «хватит на каждый Leopard и на каждую Bradley».

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что уничтожение немецких танков на Украине в ходе боевых действий выгодно для США. Военный эксперт отметил, что таким образом Вашингтон подставил Германию на рынке вооружений. Вашингтон продвигает собственные военные технологии на мировом рынке, а уничтожение немецких танков на Украине помогает в этом, подчеркнул он.