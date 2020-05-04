В Британии призвали искать истоки коронавируса после завершения пандемии

https://static.news.ru/photo/a286edbc-8df3-11ea-bd7a-fa163e074e61_660.jpg Бен Уоллес Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выяснение причин возникновения коронавируса нового типа должно быть проведено после того, как мир справится с пандемией вызываемого им заболевания. Об этом 4 мая заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Время критического анализа этой глобальной пандемии должно настать, когда у нас будет как можно больше данных, чётких и реалистичных результатов анализов по поводу того, кто был заражён, когда вакцина будет разработана. Это как раз то время, когда нужно будет вести подобные дискуссии, — цитирует радиостанция BBC чиновника, прокомментировавшего заявление президента США Дональда Трампа о том, что власти КНР якобы не приняли своевременных мер для предотвращения распространения вируса.

По его словам, сейчас домыслы о том, стоял ли за вспышкой коронавируса Китай или кто-то ещё, не помогут борьбе против COVID-19 в Великобритании, где число летальных исходов достигло 28,4 тысячи. Вместе с тем Уоллес отметил, что Китай стал более напористым в последние годы. Это касается как действий в Южно-Китайском море, так и использования экономических инструментов.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

9 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.