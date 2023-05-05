В Британии признали перепродажу идущего на Украину оружия В минобороны Британии признали перепродажу идущего на Украину оружия

Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В министерстве обороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, которое Лондон поставляет Киеву. Причем, оружие уходит на сторону до попадания на передовую украинского конфликта, следует из заявления замглавы военного ведомства Джеймса Хиппи, размещенного на сайте парламента Великобритании.

Хиппи отметил, что теперь проработаны процедуры, позволяющие обеспечить передачу ВСУ всех вооружений и боеприпасов, направляемых через Международный донорский координационный центр.

Несмотря на отдельные сообщения, (случаи) перенаправления вооружения, подаренного Украине, от линии фронта чрезвычайно редки, — подчеркивается в его заявлении.

Так замминистра письменно ответил на вопрос депутата Кенни Макаскилла из шотландской партии «Альба», интересовавшегося случаями перепродажи британского вооружения до попадания на Украину.

Ранее польское издание Defence24 сообщило, что Великобритания собирается закупить и передать Украине дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 100 до 300 км. В статье перечислены основные требования к снарядам: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы.