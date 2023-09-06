В Берлине поблагодарили Россию за реакцию на «объявление войны» Немецкий депутат поблагодарил Москву после слов Бербок о «войне» с Россией

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер признал, что благодарен Москве за ее реакцию на слова немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок о «войне с Россией». По его мнению, которое приводит РИА Новости, Берлину очень повезло, что подобные демарши не воспринимаются всерьез.

Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — «у нас война с Россией» — не восприняли всерьез, — сказал парламентарий.

В январе глава немецкого дипведомства, выступая на заседании ПАСЕ, утверждала, что Европа «ведет войну» против России. В то же время, по словам чиновницы, поставки оружия на Украину не делают Германию стороной конфликта.

Ранее глава Института экономических исследований Ганс Вернер Зинн заявлял, что Германия так стремилась загнать Россию в экономическую ловушку, что сама в нее же и угодила. Эксперт уточнил, что в борьбе с зависимостью от российского газа немецкие власти нанесли удар по собственной промышленности.

Так, из-за растущих цен на энергоносители крупнейшая экономика Европы переживает опасный спад производства. По прогнозам, в обозримом будущем Германия может потерять до 3% промышленных мощностей, так как компании предпочитают размещать заводы в странах с более дешевым газом и электроэнергией.