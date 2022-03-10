В Берлине неизвестные устроили поджог в здании германо-российской школы

В здании германо-российской школы имени Ломоносова в Берлине ночью произошёл пожар, неизвестные лица при помощи зажигательного устройства подожгли двери в спортзал. Пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции немецкой столицы. Уголовная полиция Берлина ведёт расследование инцидента. О мотивах поджигателей пока не сообщается.

Как сообщается, пожарную службу в школу вызвал прохожий, который увидел задымление в здании на аллее Космонавтов около 03:20 по местному времени (05:20 мск).

Встревоженные сотрудники полиции сначала тушили пламя собственными силами. Затем берлинская пожарная команда взяла на себя работы по тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. В результате пожара, который, по данным текущего расследования, устроили неизвестные с помощью зажигательного устройства, повреждён материал здания. Никто не пострадал. Дальнейшие расследования всё ещё продолжаются, — говорится в сообщении.

Начальная немецко-русская школа Ломоносова открылась в Берлине в 2006 году, в ней обучалось десять первоклассников. В столице работает три школы Ломоносова, в них обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что власти западных стран не будут «удобрять почву» для ненависти к русским и русофобии. По его словам, подобные тенденции являются опасными. Он отметил, что «в целом ряде западных стран всё больше ощущается отношение ненависти к русским и российским гражданам».