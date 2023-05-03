В Берлине мужчина ранил ножом двух школьниц Немецкая полиция сообщила о нападении мужчины с ножом на двух девочек школьного возраста

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Берлине неизвестный мужчина ранил ножом двух школьниц в возрасте семи и восьми лет. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Инцидент произошел рядом со школой. Об этом сообщили в местной полиции.

Семилетняя и восьмилетняя девочки получили ранения у здания школы на Майнцер-штрассе в Нойкёльне. Одна из них в критическом состоянии. Обе находятся в больнице, — говорится в сообщении полиции.

Нападавшего задержали, им оказался 39-летний мужчина. У него изъяли нож.

По сообщению издания Berliner Zeitung, подозреваемый находился рядом со школой, когда две девочки пропускали уроки. При виде детей мужчина зашел на территорию школьного двора и нанес удары ножом. После этого, по словам свидетелей, он дождался прибытия наряда полиции.

Мотивы преступления неизвестны. Также пока неясно, знал ли нападавший своих жертв. Предположительно, он не имел сообщников, а преступление не было совершено по политическим или религиозным причинам.

3 мая в Белграде произошло нападение на школу. По предварительной версии, подросток устроил бойню из-за конфликта с учителем истории. Согласно последним данным, погибли девять человек — восемь учащихся и охранник. Еще семь человек — шестеро учеников и педагог — получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается врачами как критическое.