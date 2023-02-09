В Бельгии обучат украинских военных управлению подводными дронами Глава Минобороны Бельгии Дедондер: бойцов ВСУ обучат управлению подводными дронами

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Людивин Дедондер

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила в Twitter, что в страну приехали военные с Украины, чтобы обучиться управлению подводными дронами. Аппараты Брюссель обещал передать Киеву.

Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией, — подчеркивается в ее сообщении.

Совет министров Бельгии в ноябре 2022 года согласовал передачу Киеву десяти подводных беспилотников, которые производит компания ECA Robotics Belgium. В Брюсселе уверяли, что аппараты способны обнаружить все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Армия Бельгии располагает подобной техникой.

Ранее стало известно, что Бельгия не сможет поставить Киеву танки Leopard, так как Брюссель снял такую технику с вооружения много лет назад, потому что рассчитывал, что танки больше не понадобятся. Людивин Дедондер признала, что танки находятся на хранении у частных компаний, которые готовы их продать Минобороны по цене €500 тысяч за единицу.