Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил конную статую уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, изготовленную с помощью 3D печати. Творение высотой 2,7 м будет выставлено до лета 2022 году перед музеем Tempel-Museum в Баварии, сообщает Spiegel.

Конь, воплощённый в статуе, относится к породе скаковых лошадей на короткие дистанции — «американский квотерхорс». Скульптор изобразил Меркель с её фирменным жестом, сидящей на коне в брючном костюме без седла и поводьев.

Вне зависимости от политики госпожа Меркель — это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: её прическа, одежда, поза и руки. Когда мы в четверг грузили госпожу Меркель перед музеем, женщина на обочине дороги сразу её узнала и от души рассмеялась, — подчеркнул Кох.

Ранее стало известно, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал выборы в парламент Германии, по итогам которых блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) уступил Социал-демократической партии. По мнению российского политика, проигрыш блока Меркель стал «финальным аккордом» её карьеры политика.