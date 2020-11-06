В Австрии закроют все «радикальные» мечети из-за теракта

https://static.news.ru/photo/6c465bcc-202c-11eb-84b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency/Global look Press

Власти Австрии анонсировали закрытие после теракта всех мечетей, которые пропагандируют радикальные идеи.

Решение было принято после встречи министра внутренних дел страны Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб с главой мусульманской религиозной общины Австрии Умитом Вуралем.

Речь идёт о лишении правового статуса и роспуске «радикальных» мечетей, передаёт Австрийское агентство печати.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что теракт в Вене был устроен злоумышленником-одиночкой. По его словам, установить данный факт помогло изучение видеозаписей, которые были сделаны свидетелями инцидента.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Ранее сообщалось, что огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

Позднее стало известно, что уничтоженный террорист — уроженец Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Злоумышленник в апреле 2019 года был приговорён к тюремному сроку за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Однако уже через полгода вышел на свободу досрочно, писал NEWS.ru.